Harga live Legacy BOLD hari ini adalah 0.999675 USD. Lacak informasi harga aktual BOLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BOLD

Info Harga BOLD

Penjelasan BOLD

Situs Web Resmi BOLD

Tokenomi BOLD

Prakiraan Harga BOLD

Harga Legacy BOLD (BOLD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BOLD ke USD:

$0.999582
+0.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Legacy BOLD (BOLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:56:19 (UTC+8)

Informasi Harga Legacy BOLD (BOLD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.99759
Low 24 Jam
$ 0.999678
High 24 Jam

$ 0.99759
$ 0.999678
$ 1.052
$ 0.756197
+0.01%

+0.21%

+0.08%

+0.08%

Harga aktual Legacy BOLD (BOLD) adalah $0.999675. Selama 24 jam terakhir, BOLD diperdagangkan antara low $ 0.99759 dan high $ 0.999678, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOLD adalah $ 1.052, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.756197.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOLD telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, +0.21% selama 24 jam, dan +0.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Legacy BOLD (BOLD)

$ 476.31K
--
$ 476.31K
476.51K
476,512.9107013042
Kapitalisasi Pasar Legacy BOLD saat ini adalah $ 476.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOLD adalah 476.51K, dan total suplainya sebesar 476512.9107013042. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 476.31K.

Riwayat Harga Legacy BOLD (BOLD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Legacy BOLD ke USD adalah $ +0.00208568.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Legacy BOLD ke USD adalah $ +0.0008073375.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Legacy BOLD ke USD adalah $ +0.0022952538.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Legacy BOLD ke USD adalah $ +0.0019031649327331.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00208568+0.21%
30 Days$ +0.0008073375+0.08%
60 Hari$ +0.0022952538+0.23%
90 Hari$ +0.0019031649327331+0.19%

Apa yang dimaksud dengan Legacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Legacy BOLD (BOLD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Legacy BOLD (USD)

Berapa nilai Legacy BOLD (BOLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Legacy BOLD (BOLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Legacy BOLD.

Cek prediksi harga Legacy BOLD sekarang!

BOLD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Legacy BOLD (BOLD)

Memahami tokenomi Legacy BOLD (BOLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOLD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Legacy BOLD (BOLD)

Berapa nilai Legacy BOLD (BOLD) hari ini?
Harga live BOLD dalam USD adalah 0.999675 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOLD ke USD saat ini?
Harga BOLD ke USD saat ini adalah $ 0.999675. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Legacy BOLD?
Kapitalisasi pasar BOLD adalah $ 476.31K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOLD?
Suplai beredar BOLD adalah 476.51K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOLD?
BOLD mencapai harga ATH sebesar 1.052 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOLD?
BOLD mencapai harga ATL 0.756197 USD.
Berapa volume perdagangan BOLD?
Volume perdagangan 24 jam live BOLD adalah -- USD.
Akankah harga BOLD naik lebih tinggi tahun ini?
BOLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:56:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Legacy BOLD (BOLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

