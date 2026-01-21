Harga Leia Hari Ini

Harga live Leia (LEIA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEIA ke USD saat ini adalah $ 0 per LEIA.

Leia saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,550.12, dengan suplai yang beredar 999.91M LEIA. Selama 24 jam terakhir, LEIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01666049, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LEIA bergerak +1.37% dalam satu jam terakhir dan -6.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Leia (LEIA)

Kapitalisasi Pasar $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,911,368.31 999,911,368.31 999,911,368.31

Kapitalisasi Pasar Leia saat ini adalah $ 13.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LEIA adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999911368.31. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.55K.