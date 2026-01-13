Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Leslie?

Leslie beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari LESLIE?

Token ini dihargai sebesar Rp0.42899296450095000, mencatat pergerakan harga sebesar -0.32% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Leslie?

Leslie termasuk dalam kategori Charity,Meme,Ethereum Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan LESLIE dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Leslie?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp4283647180.315395000, menempatkan aset ini di peringkat #5644. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai LESLIE yang beredar saat ini?

Terdapat 9984217079.363708 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Leslie hari ini?

Dalam satu hari terakhir, LESLIE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Leslie berfluktuasi antara Rp0.41703438559260000 dan Rp0.43438274654415000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.