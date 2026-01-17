Harga Lester Hari Ini

Harga live Lester (LESTER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LESTER ke USD saat ini adalah $ 0 per LESTER.

Lester saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,161, dengan suplai yang beredar 420.69B LESTER. Selama 24 jam terakhir, LESTER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LESTER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lester (LESTER)

Kapitalisasi Pasar $ 25.16K$ 25.16K $ 25.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.16K$ 25.16K $ 25.16K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lester saat ini adalah $ 25.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LESTER adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.16K.