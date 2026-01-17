Berapa harga saat ini dari LESTER by Virtuals?

LESTER by Virtuals (LESTER) diperdagangkan pada Rp1.369102941531000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.83% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran LESTER by Virtuals dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Cybersecurity,Virtuals Protocol Ecosystem, LESTER sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif LESTER diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, LESTER mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari LESTER by Virtuals?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat LESTER?

LESTER by Virtuals saat ini menempati peringkat pasar #7587 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1368731086.411078000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja LESTER by Virtuals dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.83% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan LESTER by Virtuals dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Cybersecurity,Virtuals Protocol Ecosystem, LESTER menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.