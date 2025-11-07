Harga Leverj Gluon Hari Ini

Harga live Leverj Gluon (L2) hari ini adalah $ 0.00077668, dengan perubahan 3.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi L2 ke USD saat ini adalah $ 0.00077668 per L2.

Leverj Gluon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 170,514, dengan suplai yang beredar 219.54M L2. Selama 24 jam terakhir, L2 diperdagangkan antara $ 0.00076931 (low) dan $ 0.00080434 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.273661, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002002.

Dalam kinerja jangka pendek, L2 bergerak -0.17% dalam satu jam terakhir dan +1.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Leverj Gluon (L2)

Kapitalisasi Pasar $ 170.51K$ 170.51K $ 170.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 170.51K$ 170.51K $ 170.51K Suplai Peredaran 219.54M 219.54M 219.54M Total Suplai 219,541,111.4408051 219,541,111.4408051 219,541,111.4408051

Kapitalisasi Pasar Leverj Gluon saat ini adalah $ 170.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar L2 adalah 219.54M, dan total suplainya sebesar 219541111.4408051. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 170.51K.