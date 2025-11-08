Harga LIFI Hari Ini

Harga live LIFI (LIFI) hari ini adalah $ 0.00177516, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIFI ke USD saat ini adalah $ 0.00177516 per LIFI.

LIFI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,313.73, dengan suplai yang beredar 7.50M LIFI. Selama 24 jam terakhir, LIFI diperdagangkan antara $ 0.00175188 (low) dan $ 0.00177786 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03303058, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00171044.

Dalam kinerja jangka pendek, LIFI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LIFI (LIFI)

Kapitalisasi Pasar $ 13.31K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.31K Suplai Peredaran 7.50M Total Suplai 7,500,000.0

Kapitalisasi Pasar LIFI saat ini adalah $ 13.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIFI adalah 7.50M, dan total suplainya sebesar 7500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.31K.