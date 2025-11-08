Harga Lil Frog Hari Ini

Harga live Lil Frog (LILFROG) hari ini adalah $ 0.00001071, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LILFROG ke USD saat ini adalah $ 0.00001071 per LILFROG.

Lil Frog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,714.98, dengan suplai yang beredar 1.00B LILFROG. Selama 24 jam terakhir, LILFROG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0158498, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000408.

Dalam kinerja jangka pendek, LILFROG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lil Frog (LILFROG)

Kapitalisasi Pasar $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

