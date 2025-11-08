Harga Liminal Agent by Virtuals Hari Ini

Harga live Liminal Agent by Virtuals (LMNL) hari ini adalah $ 0.00005147, dengan perubahan 9.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LMNL ke USD saat ini adalah $ 0.00005147 per LMNL.

Liminal Agent by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,723, dengan suplai yang beredar 946.61M LMNL. Selama 24 jam terakhir, LMNL diperdagangkan antara $ 0.00004535 (low) dan $ 0.00005306 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00299973, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003036.

Dalam kinerja jangka pendek, LMNL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

Kapitalisasi Pasar $ 48.72K$ 48.72K $ 48.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.30K$ 51.30K $ 51.30K Suplai Peredaran 946.61M 946.61M 946.61M Total Suplai 996,612,359.3074868 996,612,359.3074868 996,612,359.3074868

Kapitalisasi Pasar Liminal Agent by Virtuals saat ini adalah $ 48.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LMNL adalah 946.61M, dan total suplainya sebesar 996612359.3074868. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.30K.