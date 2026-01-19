Berapa harga saat ini dari Limoverse?

Limoverse diperdagangkan pada Rp61.23424645357850000, mengalami pergerakan harga sebesar 4.25% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Limoverse adalah Rp2612.295886622950000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp8.62207557923300000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan LIMO hari ini?

Market capitalization berada pada Rp7778290537.445200000, menempatkan aset ini di peringkat #4792 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Limoverse?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan LIMO.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 127094474.29774871 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Limoverse termasuk?

Limoverse merupakan bagian dari klasifikasi Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Move To Earn, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai LIMO?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan LIMO memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.