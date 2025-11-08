Harga LITERALLY NOTHING Hari Ini

Harga live LITERALLY NOTHING (NOTHING) hari ini adalah $ 0.00000651, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOTHING ke USD saat ini adalah $ 0.00000651 per NOTHING.

LITERALLY NOTHING saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,503.9, dengan suplai yang beredar 999.02M NOTHING. Selama 24 jam terakhir, NOTHING diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00007549, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000647.

Dalam kinerja jangka pendek, NOTHING bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LITERALLY NOTHING (NOTHING)

Kapitalisasi Pasar $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K Suplai Peredaran 999.02M 999.02M 999.02M Total Suplai 999,018,974.50154 999,018,974.50154 999,018,974.50154

Kapitalisasi Pasar LITERALLY NOTHING saat ini adalah $ 6.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOTHING adalah 999.02M, dan total suplainya sebesar 999018974.50154. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.50K.