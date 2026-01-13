Berapa nilai litUSD saat ini?

litUSD saat ini diperdagangkan seharga Rp16826.225816115000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan LITUSD hari ini, naik atau turun?

LITUSD telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Stablecoins,Ethereum Ecosystem.

Seberapa populer litUSD hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual LITUSD.

Apa yang membuat litUSD berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Stablecoins,Ethereum Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, LITUSD menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah LITUSD yang beredar di pasar?

Terdapat 196783.7 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah litUSD sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp16836.180069826035000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp16814.351452551075000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.