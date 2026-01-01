Berapa harga real-time LODEsupply hari ini?

Harga live LODEsupply berada pada Rp48314.78840760000, bergerak 0.0% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk LODE?

LODE telah diperdagangkan antara Rp48314.78840760000 dan Rp48314.78840760000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan LODEsupply hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana LODE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa LODE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk LODEsupply?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp144616956511.566540000, LODEsupply berada di peringkat #1773, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami LODE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan LODEsupply dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp221639.86849920000, sementara ATL-nya adalah Rp32097.2370540000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar LODE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (2997551.212748232 token), kinerja kategori dalam Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.