Harga LODEsupply (LODE)
Harga live LODEsupply (LODE) hari ini adalah $ 2.86, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LODE ke USD saat ini adalah $ 2.86 per LODE.
LODEsupply saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,560,619, dengan suplai yang beredar 3.00M LODE. Selama 24 jam terakhir, LODE diperdagangkan antara $ 2.86 (low) dan $ 2.86 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 13.12, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.9.
Dalam kinerja jangka pendek, LODE bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar LODEsupply saat ini adalah $ 8.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LODE adalah 3.00M, dan total suplainya sebesar 2997551.212748232. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.56M.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Sepanjang hari ini, perubahan harga LODEsupply ke USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LODEsupply ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LODEsupply ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LODEsupply ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0.0
|0.00%
|30 Days
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga LODEsupply berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga real-time LODEsupply hari ini?
Harga live LODEsupply berada pada Rp48314.78840760000, bergerak 0.0% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.
Bagaimana struktur harga harian untuk LODE?
LODE telah diperdagangkan antara Rp48314.78840760000 dan Rp48314.78840760000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.
Berapa volatilitas yang ditunjukkan LODEsupply hari ini?
Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.
Dalam zona teknikal mana LODE saat ini diperdagangkan?
Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa LODE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.
Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk LODEsupply?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp144616956511.566540000, LODEsupply berada di peringkat #1773, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.
Berapa aktivitas perdagangan yang dialami LODE baru-baru ini?
Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.
Bagaimana perbandingan LODEsupply dengan ATH dan ATL-nya?
ATH-nya adalah Rp221639.86849920000, sementara ATL-nya adalah Rp32097.2370540000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.
Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar LODE?
Faktor utama meliputi pasokan beredar (2997551.212748232 token), kinerja kategori dalam Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-14 12:48:38
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
|01-13 21:31:46
|Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
|01-13 18:07:07
|Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
|01-13 12:48:54
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
|01-12 13:34:58
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
|01-12 13:21:15
|Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.