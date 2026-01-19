Harga Lovely Inu Finance Hari Ini

Harga live Lovely Inu Finance (LOVELY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOVELY ke USD saat ini adalah $ 0 per LOVELY.

Lovely Inu Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,303.35, dengan suplai yang beredar 2.98B LOVELY. Selama 24 jam terakhir, LOVELY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01501452, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LOVELY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +6.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lovely Inu Finance (LOVELY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.88K$ 37.88K $ 37.88K Suplai Peredaran 2.98B 2.98B 2.98B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

