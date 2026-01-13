Harga LUCI Hari Ini

Harga live LUCI (LUCI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUCI ke USD saat ini adalah $ 0 per LUCI.

LUCI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 208,240, dengan suplai yang beredar 997.49M LUCI. Selama 24 jam terakhir, LUCI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01178468, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LUCI bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -1.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LUCI (LUCI)

Kapitalisasi Pasar $ 208.24K$ 208.24K $ 208.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 208.24K$ 208.24K $ 208.24K Suplai Peredaran 997.49M 997.49M 997.49M Total Suplai 997,485,308.9338269 997,485,308.9338269 997,485,308.9338269

Kapitalisasi Pasar LUCI saat ini adalah $ 208.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LUCI adalah 997.49M, dan total suplainya sebesar 997485308.9338269. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 208.24K.