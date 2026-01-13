Berapa harga saat ini dari LUCKY?

Harga langsung dari LUCKY (LUCKY) adalah Rp121.619809605 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi LUCKY di pasar?

LUCKY saat ini berada pada peringkat pasar #1865, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp121611492768.95. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari LUCKY?

Jumlah token yang beredar dari LUCKY adalah 1000000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari LUCKY?

Dalam 24 jam terakhir, LUCKY diperdagangkan dalam kisaran Rp119.9879890145 (terendah 24 jam) hingga Rp139.0119501610 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak LUCKY dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

LUCKY mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp255.8974050620, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp94.7689128525. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan LUCKY hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk LUCKY?

Pergeseran harga saat ini sebesar -12.51% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Gambling (GambleFi),Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.