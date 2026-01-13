Berapa harga live Lucrar?

Lucrar diperdagangkan pada Rp2901.13856070, menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.51% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini LCR?

Volatilitas harga LCR dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Lucrar?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp2871.078270 (rendah) dan Rp2913.30100155 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan LCR?

Dalam 24 jam terakhir, LCR mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp2984.79118785, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2597.60047380. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Lucrar?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan LCR dengan token Education,BNB Chain Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Education,BNB Chain Ecosystem, LCR menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.