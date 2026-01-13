BursaDEX+
Harga live Lucrar hari ini adalah 0.171982 USD. Kapitalisasi pasar LCR adalah 465,855 USD. Lacak informasi harga aktual LCR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang LCR

Info Harga LCR

Penjelasan LCR

Situs Web Resmi LCR

Tokenomi LCR

Prakiraan Harga LCR

Harga Lucrar (LCR)

Harga Live 1 LCR ke USD:

$0.171982
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Lucrar (LCR)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:57:54 (UTC+8)

Harga Lucrar Hari Ini

Harga live Lucrar (LCR) hari ini adalah $ 0.171982, dengan perubahan 0.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LCR ke USD saat ini adalah $ 0.171982 per LCR.

Lucrar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 465,855, dengan suplai yang beredar 2.71M LCR. Selama 24 jam terakhir, LCR diperdagangkan antara $ 0.1702 (low) dan $ 0.172703 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.176941, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.153988.

Dalam kinerja jangka pendek, LCR bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan +0.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lucrar (LCR)

$ 465.86K
--
$ 17.20M
2.71M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Lucrar saat ini adalah $ 465.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LCR adalah 2.71M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.20M.

Riwayat Harga Lucrar USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1702
Low 24 Jam
$ 0.172703
High 24 Jam

$ 0.1702
$ 0.172703
$ 0.176941
$ 0.153988
Riwayat Harga Lucrar (LCR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Lucrar ke USD adalah $ +0.00088343.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Lucrar ke USD adalah $ +0.0030255589.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Lucrar ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Lucrar ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00088343+0.52%
30 Days$ +0.0030255589+1.76%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Lucrar

Prediksi Harga Lucrar (LCR) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LCR pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Lucrar (LCR) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Lucrar berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Lucrar (LCR)

Situs Web Resmi

Tentang Lucrar

Berapa harga live Lucrar?

Lucrar diperdagangkan pada Rp2901.13856070, menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.51% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini LCR?

Volatilitas harga LCR dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Lucrar?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp2871.078270 (rendah) dan Rp2913.30100155 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan LCR?

Dalam 24 jam terakhir, LCR mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp2984.79118785, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2597.60047380. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Lucrar?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan LCR dengan token Education,BNB Chain Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Education,BNB Chain Ecosystem, LCR menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lucrar

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:57:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lucrar (LCR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Lucrar Selengkapnya

