Harga Ludus Hari Ini

Harga live Ludus (LUDUS) hari ini adalah $ 0.00130928, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUDUS ke USD saat ini adalah $ 0.00130928 per LUDUS.

Ludus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,092.84, dengan suplai yang beredar 10.00M LUDUS. Selama 24 jam terakhir, LUDUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.435534, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00121877.

Dalam kinerja jangka pendek, LUDUS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ludus (LUDUS)

Kapitalisasi Pasar $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ludus saat ini adalah $ 13.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LUDUS adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.09K.