Harga LUDWIG Hari Ini

Harga live LUDWIG (LUDWIG) hari ini adalah $ 0.00188379, dengan perubahan 2.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUDWIG ke USD saat ini adalah $ 0.00188379 per LUDWIG.

LUDWIG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,095, dengan suplai yang beredar 25.00M LUDWIG. Selama 24 jam terakhir, LUDWIG diperdagangkan antara $ 0.00181728 (low) dan $ 0.00195165 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02423476, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LUDWIG bergerak -1.93% dalam satu jam terakhir dan -6.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LUDWIG (LUDWIG)

Kapitalisasi Pasar $ 47.10K$ 47.10K $ 47.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.10K$ 47.10K $ 47.10K Suplai Peredaran 25.00M 25.00M 25.00M Total Suplai 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

