Harga LUMEN Hari Ini

Harga live LUMEN (LUMEN) hari ini adalah $ 0.00011426, dengan perubahan 28.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUMEN ke USD saat ini adalah $ 0.00011426 per LUMEN.

LUMEN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 114,252, dengan suplai yang beredar 999.97M LUMEN. Selama 24 jam terakhir, LUMEN diperdagangkan antara $ 0.00011043 (low) dan $ 0.00016196 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00032168, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009016.

Dalam kinerja jangka pendek, LUMEN bergerak +0.92% dalam satu jam terakhir dan -32.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LUMEN (LUMEN)

Kapitalisasi Pasar $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,973,330.45755 999,973,330.45755 999,973,330.45755

