Harga LUMI Hari Ini

Harga live LUMI ($LUMI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $LUMI ke USD saat ini adalah -- per $LUMI.

LUMI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,249.02, dengan suplai yang beredar 999.99M $LUMI. Selama 24 jam terakhir, $LUMI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $LUMI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LUMI ($LUMI)

Kapitalisasi Pasar $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,991,463.6 999,991,463.6 999,991,463.6

