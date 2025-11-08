Harga Luntra Infrastructure Hari Ini

Harga live Luntra Infrastructure ($LUNTRA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $LUNTRA ke USD saat ini adalah -- per $LUNTRA.

Luntra Infrastructure saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,980.54, dengan suplai yang beredar 820.00M $LUNTRA. Selama 24 jam terakhir, $LUNTRA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00372154, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $LUNTRA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Kapitalisasi Pasar $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K Suplai Peredaran 820.00M 820.00M 820.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Luntra Infrastructure saat ini adalah $ 11.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $LUNTRA adalah 820.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.61K.