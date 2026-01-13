Harga Luxxcoin Hari Ini

Harga live Luxxcoin (LUX) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUX ke USD saat ini adalah $ 0 per LUX.

Luxxcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,278,391, dengan suplai yang beredar 100.00B LUX. Selama 24 jam terakhir, LUX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00138489, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LUX bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan +1.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Luxxcoin (LUX)

Kapitalisasi Pasar $ 89.28M$ 89.28M $ 89.28M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 89.28M$ 89.28M $ 89.28M Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Luxxcoin saat ini adalah $ 89.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LUX adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 89.28M.