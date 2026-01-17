Berapa harga saat ini dari Lynex?

Lynex diperdagangkan pada Rp27.80140999085931000, mengalami pergerakan harga sebesar -2.48% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Lynex adalah Rp8190.683701467384000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp27.7894092119891000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan LYNX hari ini?

Market capitalization berada pada Rp2889500209.353901000, menempatkan aset ini di peringkat #6312 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Lynex?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan LYNX.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 102298238.7766217 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Lynex termasuk?

Lynex merupakan bagian dari klasifikasi Decentralized Exchange (DEX),Automated Market Maker (AMM),Linea Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai LYNX?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan LYNX memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.