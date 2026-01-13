Harga MACARON Hari Ini

Harga live MACARON (MACARON) hari ini adalah $ 0.03697536, dengan perubahan 36.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MACARON ke USD saat ini adalah $ 0.03697536 per MACARON.

MACARON saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 264,227, dengan suplai yang beredar 7.20M MACARON. Selama 24 jam terakhir, MACARON diperdagangkan antara $ 0.03668835 (low) dan $ 0.058445 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.875778, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03669132.

Dalam kinerja jangka pendek, MACARON bergerak -11.88% dalam satu jam terakhir dan -80.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MACARON (MACARON)

Kapitalisasi Pasar $ 264.23K$ 264.23K $ 264.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 264.23K$ 264.23K $ 264.23K Suplai Peredaran 7.20M 7.20M 7.20M Total Suplai 7,202,040.040998186 7,202,040.040998186 7,202,040.040998186

Kapitalisasi Pasar MACARON saat ini adalah $ 264.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MACARON adalah 7.20M, dan total suplainya sebesar 7202040.040998186. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 264.23K.