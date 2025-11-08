Harga Mad Meerkat Optimizer Hari Ini

Harga live Mad Meerkat Optimizer (MMO) hari ini adalah $ 0.01524983, dengan perubahan 5.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MMO ke USD saat ini adalah $ 0.01524983 per MMO.

Mad Meerkat Optimizer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,787, dengan suplai yang beredar 4.80M MMO. Selama 24 jam terakhir, MMO diperdagangkan antara $ 0.01432893 (low) dan $ 0.01514909 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 17.41, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00964444.

Dalam kinerja jangka pendek, MMO bergerak +1.92% dalam satu jam terakhir dan -10.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mad Meerkat Optimizer (MMO)

Kapitalisasi Pasar $ 72.79K$ 72.79K $ 72.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.10K$ 73.10K $ 73.10K Suplai Peredaran 4.80M 4.80M 4.80M Total Suplai 4,820,128.939722429 4,820,128.939722429 4,820,128.939722429

Kapitalisasi Pasar Mad Meerkat Optimizer saat ini adalah $ 72.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MMO adalah 4.80M, dan total suplainya sebesar 4820128.939722429. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.10K.