Harga Mad Pepe (MADPEPE)
Harga live Mad Pepe (MADPEPE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MADPEPE ke USD saat ini adalah $ 0 per MADPEPE.
Mad Pepe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,379.1, dengan suplai yang beredar 375.20T MADPEPE. Selama 24 jam terakhir, MADPEPE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, MADPEPE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Mad Pepe saat ini adalah $ 19.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MADPEPE adalah 375.20T, dan total suplainya sebesar 375200000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.38K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Mad Pepe ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Mad Pepe ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Mad Pepe ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Mad Pepe ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.07%
|30 Days
|$ 0
|+5.62%
|60 Hari
|$ 0
|-7.49%
|90 Hari
|$ 0
Pada tahun 2040, harga Mad Pepe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga live Mad Pepe?
Valuasi saat ini berada pada Rp, menunjukkan pergerakan harga sebesar 1.06% selama 24 jam terakhir.
Bagaimana sentimen pasar memengaruhi MADPEPE?
Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.
Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global Mad Pepe?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp327548789.7226779000, Mad Pepe berada di peringkat #10152, menyoroti pengaruh dan skala Mad Pepe dalam pasar yang lebih luas.
Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?
MADPEPE mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.
Seberapa volatil MADPEPE hari ini?
Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.
Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?
Harga bergerak antara Rp hingga Rp, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.
Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi Mad Pepe?
Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (375200000000000.0 token), tren adopsi dalam BNB Chain Ecosystem,Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-17 12:58:01
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
