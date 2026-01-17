Harga Mahabibi Bin Solman Hari Ini

Harga live Mahabibi Bin Solman (MBS) hari ini adalah $ 0.00001427, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MBS ke USD saat ini adalah $ 0.00001427 per MBS.

Mahabibi Bin Solman saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,552.39, dengan suplai yang beredar 949.98M MBS. Selama 24 jam terakhir, MBS diperdagangkan antara $ 0.00001402 (low) dan $ 0.00001431 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00127861, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001222.

Dalam kinerja jangka pendek, MBS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +14.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mahabibi Bin Solman (MBS)

Kapitalisasi Pasar $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Suplai Peredaran 949.98M 949.98M 949.98M Total Suplai 949,977,596.0 949,977,596.0 949,977,596.0

Kapitalisasi Pasar Mahabibi Bin Solman saat ini adalah $ 13.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MBS adalah 949.98M, dan total suplainya sebesar 949977596.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.55K.