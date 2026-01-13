Berapa harga real-time Make Memes Great Again hari ini?

Harga live Make Memes Great Again berada pada Rp7.452519354, bergerak -20.00% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk MMGA?

MMGA telah diperdagangkan antara Rp7.179236694 dan Rp9.462496449, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Make Memes Great Again hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana MMGA saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa MMGA menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Make Memes Great Again?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7492583941.5, Make Memes Great Again berada di peringkat #4830, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami MMGA baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Make Memes Great Again dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp22.691907588, sementara ATL-nya adalah Rp7.179236694, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar MMGA?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999913900.459681 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.