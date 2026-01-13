Harga MANTRA USD Hari Ini

Harga live MANTRA USD (MANTRAUSD) hari ini adalah $ 0.999654, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MANTRAUSD ke USD saat ini adalah $ 0.999654 per MANTRAUSD.

MANTRA USD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 349,912, dengan suplai yang beredar 350.03K MANTRAUSD. Selama 24 jam terakhir, MANTRAUSD diperdagangkan antara $ 0.99956 (low) dan $ 0.999906 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.998722.

Dalam kinerja jangka pendek, MANTRAUSD bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MANTRA USD (MANTRAUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 349.91K$ 349.91K $ 349.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 349.91K$ 349.91K $ 349.91K Suplai Peredaran 350.03K 350.03K 350.03K Total Suplai 350,031.443616 350,031.443616 350,031.443616

Kapitalisasi Pasar MANTRA USD saat ini adalah $ 349.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MANTRAUSD adalah 350.03K, dan total suplainya sebesar 350031.443616. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 349.91K.