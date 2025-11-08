Harga Marie Rose AI Hari Ini

Harga live Marie Rose AI (MARIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARIE ke USD saat ini adalah -- per MARIE.

Marie Rose AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,892.69, dengan suplai yang beredar 999.60M MARIE. Selama 24 jam terakhir, MARIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00466177, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MARIE bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan -13.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Marie Rose AI (MARIE)

Kapitalisasi Pasar $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Suplai Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Total Suplai 999,604,381.372407 999,604,381.372407 999,604,381.372407

Kapitalisasi Pasar Marie Rose AI saat ini adalah $ 19.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MARIE adalah 999.60M, dan total suplainya sebesar 999604381.372407. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.89K.