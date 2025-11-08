Harga Market fun Hari Ini

Harga live Market fun (MARKET) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARKET ke USD saat ini adalah -- per MARKET.

Market fun saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,002.68, dengan suplai yang beredar 1.00B MARKET. Selama 24 jam terakhir, MARKET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MARKET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Market fun (MARKET)

Kapitalisasi Pasar $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Market fun saat ini adalah $ 16.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MARKET adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.00K.