Harga Marvin The Robot Hari Ini

Harga live Marvin The Robot (MARVIN) hari ini adalah $ 0.00444446, dengan perubahan 1.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARVIN ke USD saat ini adalah $ 0.00444446 per MARVIN.

Marvin The Robot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,321, dengan suplai yang beredar 7.95M MARVIN. Selama 24 jam terakhir, MARVIN diperdagangkan antara $ 0.00437452 (low) dan $ 0.00446566 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00637845, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00415233.

Dalam kinerja jangka pendek, MARVIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Marvin The Robot (MARVIN)

Kapitalisasi Pasar $ 35.32K$ 35.32K $ 35.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.10K$ 42.10K $ 42.10K Suplai Peredaran 7.95M 7.95M 7.95M Total Suplai 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

Kapitalisasi Pasar Marvin The Robot saat ini adalah $ 35.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MARVIN adalah 7.95M, dan total suplainya sebesar 9472220.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.10K.