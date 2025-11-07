Harga Mastercard xStock Hari Ini

Harga live Mastercard xStock (MAX) hari ini adalah $ 555.95, dengan perubahan 1.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAX ke USD saat ini adalah $ 555.95 per MAX.

Mastercard xStock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 163,848, dengan suplai yang beredar 294.76 MAX. Selama 24 jam terakhir, MAX diperdagangkan antara $ 545.28 (low) dan $ 559.01 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 616.08, sementara all-time low aset ini adalah $ 540.17.

Dalam kinerja jangka pendek, MAX bergerak +1.18% dalam satu jam terakhir dan +1.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mastercard xStock (MAX)

Kapitalisasi Pasar $ 163.85K$ 163.85K $ 163.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.70M$ 11.70M $ 11.70M Suplai Peredaran 294.76 294.76 294.76 Total Suplai 21,050.41894800876 21,050.41894800876 21,050.41894800876

