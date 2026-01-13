Berapa harga saat ini dari Matic Aave Interest Bearing AAVE?

Harga langsung dari Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) adalah Rp3503753.61 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Matic Aave Interest Bearing AAVE di pasar?

Matic Aave Interest Bearing AAVE saat ini berada pada peringkat pasar #4059, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp13770291504.9. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari MAAAVE?

Jumlah token yang beredar dari MAAAVE adalah 3930.178 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Matic Aave Interest Bearing AAVE?

Dalam 24 jam terakhir, Matic Aave Interest Bearing AAVE diperdagangkan dalam kisaran Rp3498186.741 (terendah 24 jam) hingga Rp3539685.219 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Matic Aave Interest Bearing AAVE dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Matic Aave Interest Bearing AAVE mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp11250642.249, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp615223.371. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan MAAAVE hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Matic Aave Interest Bearing AAVE?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.74% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Wrapped-Tokens,Polygon Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.