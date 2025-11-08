Harga Matrix Labs Hari Ini

Harga live Matrix Labs (MATRIX) hari ini adalah $ 0.00077657, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MATRIX ke USD saat ini adalah $ 0.00077657 per MATRIX.

Matrix Labs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,342, dengan suplai yang beredar 33.92M MATRIX. Selama 24 jam terakhir, MATRIX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.59, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00038126.

Dalam kinerja jangka pendek, MATRIX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Matrix Labs (MATRIX)

Kapitalisasi Pasar $ 26.34K$ 26.34K $ 26.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 77.66K$ 77.66K $ 77.66K Suplai Peredaran 33.92M 33.92M 33.92M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Matrix Labs saat ini adalah $ 26.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MATRIX adalah 33.92M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.66K.