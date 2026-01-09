BursaDEX+
Harga live Maximus hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MAXIMUS adalah 70,015 USD. Lacak informasi harga aktual MAXIMUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MAXIMUS

Info Harga MAXIMUS

Penjelasan MAXIMUS

Tokenomi MAXIMUS

Prakiraan Harga MAXIMUS

Logo Maximus

Harga Maximus (MAXIMUS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MAXIMUS ke USD:

$0.00014918
-0.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Maximus (MAXIMUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:04:49 (UTC+8)

Harga Maximus Hari Ini

Harga live Maximus (MAXIMUS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAXIMUS ke USD saat ini adalah $ 0 per MAXIMUS.

Maximus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70,015, dengan suplai yang beredar 469.35M MAXIMUS. Selama 24 jam terakhir, MAXIMUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00175758, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAXIMUS bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan -25.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Maximus (MAXIMUS)

$ 70.02K
--
$ 149.18K
469.35M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Maximus saat ini adalah $ 70.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAXIMUS adalah 469.35M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 149.18K.

Riwayat Harga Maximus USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.00175758
$ 0
+0.03%

-0.76%

-25.51%

-25.51%

Riwayat Harga Maximus (MAXIMUS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Maximus ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Maximus ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Maximus ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Maximus ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.76%
30 Days$ 0-39.72%
60 Hari$ 0-90.14%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Maximus

Prediksi Harga Maximus (MAXIMUS) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAXIMUS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Maximus (MAXIMUS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Maximus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Maximus yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MAXIMUS pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Maximus.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang Maximus

Apakah itu Maximus?

Maximus adalah Agregator & Pengoptimasi Yield Farming generasi baru untuk Avalanche! Maximus membawa angin segar ke ekosistem Avalanche dengan fitur-fitur uniknya dan akan menyediakan alat-alat keuangan paling menguntungkan bagi seluruh ekosistem melalui arsitektur token baru yang menjaga harganya sebanding dengan AVAX dengan pembelian kembali otomatis serta memungkinkan mekanisme terbaik bagi mereka yang ingin mendapatkan token lain dari proyek-proyek lain melalui berbagai pengganda dan pengoptimal, sambil memberikan utilitas token yang kuat dan tidak ada tekanan jual terhadap proyek-proyek lain.

Berapa harga perdagangan saat ini dari Maximus?

Maximus (MAXIMUS) saat ini dihargai Rp2.50841061330900000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.76% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Maximus hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,TON Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap MAXIMUS?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Maximus dalam pasar kripto global?

Saat ini, Maximus menduduki peringkat pasar #7789 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1177278248.363250000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang MAXIMUS?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 469346733.668342, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Maximus?

Rentang harga antara Rp2.46889616806650000 dan Rp2.68933632854700000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Maximus dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,TON Ecosystem lainnya, MAXIMUS terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Maximus

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:04:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.