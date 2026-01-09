Apakah itu Maximus?

Maximus adalah Agregator & Pengoptimasi Yield Farming generasi baru untuk Avalanche! Maximus membawa angin segar ke ekosistem Avalanche dengan fitur-fitur uniknya dan akan menyediakan alat-alat keuangan paling menguntungkan bagi seluruh ekosistem melalui arsitektur token baru yang menjaga harganya sebanding dengan AVAX dengan pembelian kembali otomatis serta memungkinkan mekanisme terbaik bagi mereka yang ingin mendapatkan token lain dari proyek-proyek lain melalui berbagai pengganda dan pengoptimal, sambil memberikan utilitas token yang kuat dan tidak ada tekanan jual terhadap proyek-proyek lain.

Berapa harga perdagangan saat ini dari Maximus?

Maximus (MAXIMUS) saat ini dihargai Rp2.50841061330900000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.76% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Maximus hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,TON Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap MAXIMUS?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Maximus dalam pasar kripto global?

Saat ini, Maximus menduduki peringkat pasar #7789 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1177278248.363250000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang MAXIMUS?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 469346733.668342, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Maximus?

Rentang harga antara Rp2.46889616806650000 dan Rp2.68933632854700000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Maximus dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,TON Ecosystem lainnya, MAXIMUS terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.