Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Mayhem Mode?

Mayhem Mode beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari MAYHEM?

Token ini dihargai sebesar Rp4.556904009, mencatat pergerakan harga sebesar -7.95% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Mayhem Mode?

Mayhem Mode termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan MAYHEM dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Mayhem Mode?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp4620096406.8, menempatkan aset ini di peringkat #5543. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai MAYHEM yang beredar saat ini?

Terdapat 1013852322.009697 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Mayhem Mode hari ini?

Dalam satu hari terakhir, MAYHEM mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Mayhem Mode berfluktuasi antara Rp2.90995425 dan Rp5.009507328, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.