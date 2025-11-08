Harga Medjed Hari Ini

Harga live Medjed (MEDJED) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEDJED ke USD saat ini adalah -- per MEDJED.

Medjed saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,853.15, dengan suplai yang beredar 988.44M MEDJED. Selama 24 jam terakhir, MEDJED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEDJED bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Medjed (MEDJED)

Kapitalisasi Pasar $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K Suplai Peredaran 988.44M 988.44M 988.44M Total Suplai 988,439,455.089865 988,439,455.089865 988,439,455.089865

