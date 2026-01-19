Harga Melo Hari Ini

Harga live Melo (MELO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MELO ke USD saat ini adalah $ 0 per MELO.

Melo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,036, dengan suplai yang beredar 420.69B MELO. Selama 24 jam terakhir, MELO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MELO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +5.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Melo (MELO)

Kapitalisasi Pasar $ 34.04K$ 34.04K $ 34.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.04K$ 34.04K $ 34.04K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

