Harga MELON Hari Ini

Harga live MELON (MELON) hari ini adalah $ 0.00007123, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MELON ke USD saat ini adalah $ 0.00007123 per MELON.

MELON saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,228, dengan suplai yang beredar 1.00B MELON. Selama 24 jam terakhir, MELON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0067955, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000977.

Dalam kinerja jangka pendek, MELON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +7.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MELON (MELON)

Kapitalisasi Pasar $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

