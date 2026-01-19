BursaDEX+
Harga live Meme Economic Forum hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MEF adalah 8,507.61 USD. Lacak informasi harga aktual MEF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MEF

Info Harga MEF

Penjelasan MEF

Situs Web Resmi MEF

Tokenomi MEF

Prakiraan Harga MEF

Logo Meme Economic Forum

Harga Meme Economic Forum (MEF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MEF ke USD:

--
----
-6.50%1D
Grafik Harga Live Meme Economic Forum (MEF)
Harga Meme Economic Forum Hari Ini

Harga live Meme Economic Forum (MEF) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEF ke USD saat ini adalah $ 0 per MEF.

Meme Economic Forum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,507.61, dengan suplai yang beredar 997.90M MEF. Selama 24 jam terakhir, MEF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEF bergerak -0.15% dalam satu jam terakhir dan -1.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meme Economic Forum (MEF)

Kapitalisasi Pasar Meme Economic Forum saat ini adalah $ 8.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEF adalah 997.90M, dan total suplainya sebesar 997898821.330686. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.51K.

Riwayat Harga Meme Economic Forum USD

Riwayat Harga Meme Economic Forum (MEF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Meme Economic Forum ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Meme Economic Forum ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Meme Economic Forum ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Meme Economic Forum ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.57%
30 Days$ 0+20.02%
60 Hari$ 0-6.61%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Meme Economic Forum

Prediksi Harga Meme Economic Forum (MEF) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MEF pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Meme Economic Forum (MEF) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Meme Economic Forum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Meme Economic Forum yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MEF pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Meme Economic Forum.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Meme Economic Forum (MEF)

Situs Web Resmi

Tentang Meme Economic Forum

Berapa harga Meme Economic Forum saat ini?

Meme Economic Forum diperdagangkan pada Rp0.14416886480350000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -6.57% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat MEF?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp143790442.66012950000, MEF berada di peringkat #11781 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian Meme Economic Forum?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar MEF?

Terdapat 997898821.330686 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

Meme Economic Forum berosilasi antara Rp0.14416886480350000 dan Rp0.15481674110200000, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan Meme Economic Forum dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp13.48866208937600000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi MEF?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku MEF dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Meme Economic Forum

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.