Harga Meme Economic Forum Hari Ini

Harga live Meme Economic Forum (MEF) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEF ke USD saat ini adalah $ 0 per MEF.

Meme Economic Forum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,507.61, dengan suplai yang beredar 997.90M MEF. Selama 24 jam terakhir, MEF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEF bergerak -0.15% dalam satu jam terakhir dan -1.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meme Economic Forum (MEF)

Kapitalisasi Pasar $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Suplai Peredaran 997.90M 997.90M 997.90M Total Suplai 997,898,821.330686 997,898,821.330686 997,898,821.330686

Kapitalisasi Pasar Meme Economic Forum saat ini adalah $ 8.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEF adalah 997.90M, dan total suplainya sebesar 997898821.330686. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.51K.