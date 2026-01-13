Harga Memecoin Hari Ini

Harga live Memecoin (MEMECOIN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMECOIN ke USD saat ini adalah $ 0 per MEMECOIN.

Memecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 107,283, dengan suplai yang beredar 1000.00M MEMECOIN. Selama 24 jam terakhir, MEMECOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01284378, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMECOIN bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan +1.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Memecoin (MEMECOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 107.28K$ 107.28K $ 107.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 107.28K$ 107.28K $ 107.28K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Kapitalisasi Pasar Memecoin saat ini adalah $ 107.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMECOIN adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999999.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.28K.