Harga memoryprotocol Hari Ini

Harga live memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL) hari ini adalah $ 0.00010039, dengan perubahan 3.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMORYPROTOCOL ke USD saat ini adalah $ 0.00010039 per MEMORYPROTOCOL.

memoryprotocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 99,485, dengan suplai yang beredar 1.00B MEMORYPROTOCOL. Selama 24 jam terakhir, MEMORYPROTOCOL diperdagangkan antara $ 0.00009758 (low) dan $ 0.00010426 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00024792, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006705.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMORYPROTOCOL bergerak -1.01% dalam satu jam terakhir dan -24.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL)

Kapitalisasi Pasar $ 99.49K$ 99.49K $ 99.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 99.49K$ 99.49K $ 99.49K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar memoryprotocol saat ini adalah $ 99.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMORYPROTOCOL adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.49K.