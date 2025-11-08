Harga Mercurial Hari Ini

Harga live Mercurial (MER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MER ke USD saat ini adalah -- per MER.

Mercurial saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,259, dengan suplai yang beredar 563.02M MER. Selama 24 jam terakhir, MER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.9, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MER bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan +0.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mercurial (MER)

Kapitalisasi Pasar $ 22.26K$ 22.26K $ 22.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.53K$ 39.53K $ 39.53K Suplai Peredaran 563.02M 563.02M 563.02M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

