Harga metakina Hari Ini

Harga live metakina (MKT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 14.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MKT ke USD saat ini adalah $ 0 per MKT.

metakina saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,215, dengan suplai yang beredar 999.86M MKT. Selama 24 jam terakhir, MKT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MKT bergerak +6.38% dalam satu jam terakhir dan -47.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar metakina (MKT)

Kapitalisasi Pasar $ 34.22K$ 34.22K $ 34.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.22K$ 34.22K $ 34.22K Suplai Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Total Suplai 999,855,672.134281 999,855,672.134281 999,855,672.134281

Kapitalisasi Pasar metakina saat ini adalah $ 34.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MKT adalah 999.86M, dan total suplainya sebesar 999855672.134281. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.22K.