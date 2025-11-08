Harga MetaWorldMemes Hari Ini

Harga live MetaWorldMemes (MWM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MWM ke USD saat ini adalah -- per MWM.

MetaWorldMemes saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,154.12, dengan suplai yang beredar 995.72M MWM. Selama 24 jam terakhir, MWM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MWM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MetaWorldMemes (MWM)

Kapitalisasi Pasar $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Suplai Peredaran 995.72M 995.72M 995.72M Total Suplai 995,723,624.2940238 995,723,624.2940238 995,723,624.2940238

Kapitalisasi Pasar MetaWorldMemes saat ini adalah $ 10.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MWM adalah 995.72M, dan total suplainya sebesar 995723624.2940238. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.15K.