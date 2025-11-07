Harga Metropolis Hari Ini

Harga live Metropolis (METRO) hari ini adalah $ 0.03212133, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi METRO ke USD saat ini adalah $ 0.03212133 per METRO.

Metropolis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 160,592, dengan suplai yang beredar 5.00M METRO. Selama 24 jam terakhir, METRO diperdagangkan antara $ 0.0310847 (low) dan $ 0.034714 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.66, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02421861.

Dalam kinerja jangka pendek, METRO bergerak +0.78% dalam satu jam terakhir dan -20.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Metropolis (METRO)

Kapitalisasi Pasar $ 160.59K$ 160.59K $ 160.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Suplai Peredaran 5.00M 5.00M 5.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Metropolis saat ini adalah $ 160.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar METRO adalah 5.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.21M.