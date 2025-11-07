Harga MexCrewn Hari Ini

Harga live MexCrewn (MEXCREWN) hari ini adalah $ 0.00152074, dengan perubahan 46.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEXCREWN ke USD saat ini adalah $ 0.00152074 per MEXCREWN.

MexCrewn saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 152,074, dengan suplai yang beredar 100.00M MEXCREWN. Selama 24 jam terakhir, MEXCREWN diperdagangkan antara $ 0.0010375 (low) dan $ 0.0015477 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.008046, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEXCREWN bergerak +18.44% dalam satu jam terakhir dan +32.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MexCrewn (MEXCREWN)

Kapitalisasi Pasar $ 152.07K$ 152.07K $ 152.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 152.07K$ 152.07K $ 152.07K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MexCrewn saat ini adalah $ 152.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEXCREWN adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 152.07K.