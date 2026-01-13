Berapa nilai live Mexican Peso hari ini?

Hari ini, Mexican Peso diperdagangkan pada Rp949.908193390950000, mengalami pergerakan harga sebesar 0.01% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil WMXN saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas Mexican Peso hari ini?

Mexican Peso memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja WMXN telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp949.352267904900000 hingga Rp955.753834107900000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan WMXN hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko Mexican Peso?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem yang dibangun di atas --, profil risiko WMXN dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.